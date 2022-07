Ha atteso che la sua dolce metà finisse il turno di lavoro e che i negozi chiudessero. Poi ha chiesto agli amici di radunarsi ai piedi delle scale mobili per un balletto tra palloncini bianchi e luci soffuse. Un vero e proprio spettacolo al termine del quale è spuntato proprio lui, l’autore di una straordinaria sorpresa, che si è inginocchiato per chiedere la mano della sua storica compagna.

Proposta di matrimonio da sogno tra balli e palloncini: "Globo" in festa per Francesco e Alice

Centro commerciale "Globo" di Busnago in festa per Francesco Cannizzaro, 33 anni, che giusto una settimana fa ha chiesto alla sua Alice Franchella, 30 anni, di sposarlo. Una richiesta di matrimonio decisamente pirotecnica, visto che il ragazzo è riuscito a coinvolgere non solo tanti amici e conoscenti, ma anche parte dello staff e della direzione della galleria commerciale.

Una grande famiglia

E la scelta della location per la proposta non poteva essere più azzeccata visto che i giovani condividono non solo l’amore, ma anche il posto di lavoro: Francesco al bar «E’ l’ora giusta», Alice al negozio di abbigliamento «Pellizzari», a pochi metri di distanza.

"Lavoriamo entrambi qui da 13 anni, praticamente da quando abbiamo iniziati a frequentarci seriamente - racconta il ragazzo - Conviviamo a Colnago da qualche tempo e da poco abbiamo iniziato a parlare di allargare la famiglia. Alice però voleva prima sposarsi e agli amici ha sempre detto di aspettarsi una proposta eclatante da parte mia, quindi l’ho presa un po’ come una sfida: volevo stupirla a tutti i costi".

Così Francesco si è rimboccato le maniche. Ha convocato tutti gli amici, anche alcuni che sono arrivati apposta da Torino per l’occasione, li ha istruiti sui passi da fare e ha dato il via alle danze. Nel vero senso della parola.

