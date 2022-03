Salviamo la cupola della Basilica, in mostra le vecchie scandole decorate

Desio

L'esposizione sarà visitabile anche domenica 3 aprile, mentre le scandole prenotate saranno consegnate il 9 e 10 aprile a chi le aveva prenotate.

Va avanti questa settimana all'ex bar del centro parrocchiale di via Conciliazione la mostra "Scandole d'autore". L'esposizione delle scandole e la mostra fotografica che l'accompagna (Frammenti di ArenainCentro) saranno visitabili anche domenica 3 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19. La consegna delle scandole prenotate è invece in programma sabato 9 e domenica 10. Le scandole sono state decorate dal Gruppo Artistico Desiano. Anche lo stesso sindaco, Simone Gargiulo, durante l'inaugurazione ha estratto il numero della sua scandola, che ha poi ritirato. E così sarà per tutti coloro che l'hanno prenotata nei mesi scorsi. Sulle scandole gli artisti hanno decorato soggetti sacri (anche Papa Pio XI), santi, angoli della città, fiori e altro ancora.

Già raccolti 660mila euro

Intanto i lavori per il restauro della cupola della Basilica sono ormai in fase di conclusione: una settimana, dieci giorni (salvo imprevisti) il cronoprogramma del cantiere. L’obiettivo è quello di arrivare a "liberare" la cupola e la Basilica per Pasqua. Per quel che riguarda la spesa, su 800mila euro di preventivo per l’intervento di riqualificazione, ne sono stati finora raccolti, attraverso donazioni e contribuiti, 660mila. Contributi sono arrivati anche da Comune e Regione Lombardia.

"Nonostante le preoccupazioni iniziali tutto sta procedendo per il meglio e i lavori stanno rispettando i tempi previsti – ha osservato Marco Sala coordinatore del Comitato 'Salviamo la cupola' - Possiamo dire con certezza che non avremo difficoltà economiche per quanto riguarda questo intervento. Tutto questo grazie ai cittadini e alle associazioni".