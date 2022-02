Da Seregno si alza un grido contro la guerra

Manifestazione

Cinquecento persone si sono ritrovate in piazza per esprimere vicinanza e solidarietà alla comunità ucraina che vive in città.

Anche Seregno è scesa in piazza per dire no alla guerra. Nel pomeriggio la manifestazione promossa dalle associazioni locali, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, per esprimere solidarietà al popolo ucraino.

Manifestazione contro la guerra

Nel pomeriggio di oggi, sabato 26 febbraio, la manifestazione in piazza Concordia coordinata da Gabriele Moretto, direttore della Casa della carità, per esprimere solidarietà al popolo ucraino trascinato in guerra dall'invasione armata della Russia. Commozione e lacrime. Circa cinquecento i presenti, fra cui i rappresentanti delle forze dell'ordine e numerose associazioni locali, il sindaco Alberto Rossi, il parroco della comunità pastorale San Giovanni Paolo II, monsignor Bruno Molinari, e l'imam Qari Mohammad Zammurd della comunità islamica.

Dalla piazza un grido di pace

L'assemblea ha invocato la pace e rinnovato l'ideale abbraccio alla numerosa comunità ucraina che risiede in città. "Non ci facciamo vincere dal cinismo, perché sembra che questa guerra sia lontana", le parole del sindaco che ha idealmente voluto portare l'abbraccio collettivo della città agli ucraini: "Siamo con voi. Chi dovrà scappare sarà sempre il benvenuto". Una rappresentante della comunità ucraina, Oksana Kolotynska, ha voluto esprimere vicinanza ai soldati ucraini chiamati alla guerra in difesa del loro Paese. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale, all'unanimità, ha approvato un ordine del giorno con la ferma condanna della guerra. Oggi si è svolta una partecipata manifestazione anche a Monza.

