Si è conclusa l'operazione salva rospi a Lentate

Si è conclusa l'operazione salva rospi nella zona del laghetto di Mirabello a Lentate sul Seveso. In questa zona i volontari Gev avevano posizionato delle reti protettive lungo la via Manzoni per impedire ai rospi Bufo Bufo di attraversare la strada rischiando di essere schiacciati dalle vetture. Ogni sera i volontari hanno quindi aiutato gli anfibi trovati nei pressi della protezione a raggiungere l'habitat adatto per riprodursi. Dato il buon esito dell'operazione le Guardie ecologiche volontarie hanno annunciato di voler mettere in atto una sorta di spin-off del "salva rospi 2022" non più però al Parco delle Groane, ma al laghetto del Segrino nell'Erbese.

"Negli ultimi anni abbiamo notato sempre più che la maggior parte dei rospi e delle rane arrivano sempre più attraverso il bosco da Ovest e Sud dove non devono attraversare nessuna strada - spiega Paolo Ventura delle Gev - Quast'anno hanno ritardato il transito, pensiamo a causa della siccità, e quindi abbiamo piazzato la rete molto più tardi rispetto agli scorsi anni. Il 15 marzo abbiamo posizionato le reti ed effettuato il passaggio tutte le sere fino al 4 aprile, quando le abbiamo tolte dopo quattro giorni senza la presenza di anfibi". Grazie all'operazione sono stati trasportati due esemplari maschi e una femmina di rospo Bufo Bufo, un rospo smeraldino e ben otto dalmatine.