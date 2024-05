Solidarietà del gruppo Fili Solidali all'Unicef

Desio, la consegna del contributo dì Fili Solidali all'Unicef di Monza e Brianza

Il gruppo di beneficenza Fili Solidali, contrada San Giorgio con la presidente Fabiana Ibba, ha consegnato 300 euro al comitato provinciale Unicef Monza e Brianza, con l'adozione delle bigotte. La consegna dei fondi è stata accompagnata da una collaborazione che Ibba ha definito "bellissima", evidenziando l'importanza di unire le forze per fare del bene.

ha commentato Ibba, ribadendo l'importanza di investire nelle nuove generazioni e proteggere i diritti dei bambini, che rappresentano il futuro della società

"Per me è un momento particolarmente significativo per la bella esperienza che continuerà anche in futuro. Abbiamo infatti dato la disponibilità per poterle realizzare ancora"