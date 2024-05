Definito, in un vertice tra tecnici e amministratori del Comune di Cesano Maderno e Provincia, il futuro del parcheggio di via Manzoni allo svincolo della Milano-Meda tristemente noto per l'abbandono di rifiuti.

Telecamere nel posteggio contro l'abbandono di rifiuti

La Provincia, proprietaria dell’area, lo cederà al Comune per i prossimi tre anni. I due Enti divideranno le spese per l’installazione di un impianto di videosorveglianza che stanerà gli incivili che abbandonano i rifiuti e scongiurerà la chiusura del parcheggio che la Provincia aveva messo sul tavolo come soluzione anti abbandoni.

Posteggio pulito, tagliate le piante

Nei giorni scorsi il posteggio è stato pulito a spese della Provincia, che ha anche abbattuto una decina di piante. "La decisione è stata presa per i costi delle potature, visto che quell’area tra un paio di anni diventerà cantiere di Pedemontana» spiega il neo consigliere provinciale delegato, Michele Santoro, intervenuto con il presidente Luca Santambrogio e la consigliera Marina Romanò che aveva seguito la vicenda nella precedente legislatura.

Il rammarico del Comune per gli alberi

Per il Comune erano presenti invece il sindaco Gianpiero Bocca e l’assessore ai Lavori pubblici, Manuel Tarraso: "Avevamo chiesto alla Provincia la pulizia dell’area dai rifiuti abbandonati e la potatura delle piante - spiega l’assessore Tarraso - Prendiamo atto che, senza una condivisione preventiva, si sia optato per l’abbattimento degli alberi".

Il posteggio resterà aperto

E sulla compartecipazione alle spese per le telecamere: "Quel parcheggio va presidiato. A fronte della indisponibilità della Provincia di coprire le spese dell’impianto, come inizialmente era stato concordato, ci siamo resi disponibili a dividere i costi. L’alternativa, per la Provincia, era la chiusura del posteggio, che abbiamo voluto evitare perché avrebbe causato problemi ai tanti fruitori".