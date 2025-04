A Cesano Maderno il percorso di approvazione del nuovo Piano di governo del territorio, avviato nell’estate 2023, sta entrando nella sua fase finale.

Ultimi passi per il Piano di governo del territorio

La proposta, già discussa nelle commissioni Territorio tenute tra dicembre 2024 e gennaio 2025, è depositata presso il Servizio strumenti di pianificazione urbanistica del Comune, corredata dalla documentazione per la Valutazione ambientale strategica, la Vas. La seduta conclusiva della conferenza di Vas è in programma per il 14 maggio (alle 10) al Centro di educazione e formazione Alex Langer, all’Oasi Lipu. Attesi al tavolo tutti i soggetti competenti in materia ambientale (Ats, Arpa, etc.), gli Enti territoriali (Regione, Provincia, Comuni, etc.) e gli interessati (le associazioni ambientaliste, per esempio).

I suggerimenti e le proposte

La proposta di Piano è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune. Chiunque ne abbia interesse può presentare suggerimenti e proposte.

“Il nuovo Pgt - spiega il sindaco Gianpiero Bocca - rappresenta una visione lungimirante, capace di coniugare sviluppo e sostenibilità. La sfida è quella di accompagnare la città verso una crescita equilibrata e rispettosa dell’ambiente, con il coinvolgimento di tutti i cittadini in questo importante processo di trasformazione”.

Raccolti i contributi e le osservazioni, il Piano tornerà in commissione Territorio per una valutazione finale, dove saranno recepite le eventuali richieste emerse dal processo di Vas.

L'adozione da parte del Consiglio comunale

Il passaggio successivo sarà l’adozione da parte del Consiglio comunale. Con l’adozione del nuovo Pgt "entrerà in vigore il regime della doppia salvaguardia, secondo cui i nuovi interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere conformi sia al vecchio che al nuovo Piano - spiega il Comune con una nota - Una fase importante, durante la quale i cittadini avranno ancora la possibilità di presentare osservazioni prima dell’approvazione definitiva".

“Il percorso che ci ha condotto alla proposta del nuovo Pgt – afferma l’assessore all’Urbanistica Massimiliano Bevacqua - ha rappresentato un’opportunità per comprendere meglio i bisogni della città e per poter proporre risposte al passo con il futuro. Il confronto con tutti gli attori coinvolti nelle varie fasi di sviluppo e la campagna di comunicazione in corso sono parte integrante di un metodo di lavoro che ha posto da subito la partecipazione e l’informazione al centro delle nostre scelte”.

Dalla settimana prossima sui canali istituzionali del Comune verrà sviluppato il racconto della proposta di nuovo Pgt con approfondimenti riguardanti le principali novità normative, le politiche di tutela e valorizzazione delle aree verdi, le azioni a sostegno del comparto produttivo e del commercio, le proposte legate alla rigenerazione urbana diffusa e all’abitare.