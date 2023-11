Un minuto di rumore per Giulia Cecchettin. L’hanno fatto questa mattina in piazza Arese a Cesano Maderno gli alunni delle scuole secondarie di primo grado Salvo D’Acquisto e Galileo Galilei e gli studenti degli Istituti di istruzione superiore Majorana e Versari, in conclusione della Marcia in rosa che ha attraversato le strade della città in occasione del 25 Novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Ad accompagnare i ragazzi di Versari e Majorana, tra striscioni e manifesti contro la violenza sulle donne, le assessore Cinzia Battaglia, Martina Morazzi e Rosanna Arnaboldi. Nel cortile del Majorana l’inaugurazione della panchina rossa realizzata dagli studenti del Liceo artistico, con un momento di riflessione in musica e parole che è stato anche l'occasione per presentare “Tre volte sì”, la canzone composta dallo studente Davide Sturniolo.

I semi della cultura del rispetto

In piazza Arese, davanti al Municipio, alla presenza delle autorità civili, altro momento di condivisione e riflessione, chiuso da un minuto di silenzio per l’ultima vittima di femminicidio in Italia dall’inizio dell’anno, la 22enne veneta uccisa nei giorni scorsi dall’ex fidanzato.

“L’augurio che faccio a me stesso e a tutti voi che state costruendo la vostra sensibilità - così il sindaco Gianpiero Bocca agli studenti di medie e superiori – è che i semi della cultura del rispetto gettati da iniziative come quella di oggi possano germogliare e che gli importanti slogan che oggi portate sui vostri manifesti siano diffusi tra la popolazione”.

