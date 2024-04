Un nuovo mezzo per l'Auser di Barlassina

Un nuovo mezzo speciale per l'Auser di Barlassina. E' stato acquistato grazie alla solidarietà dei cittadini.

Un mezzo in più per i volontari dell'Auser

L'Auser di Barlassina ha un mezzo in più. E' il risultato della raccolta fondi che ha raggiunto una somma di 17mila euro. Si tratta di un’auto ibrida, che può entrare e uscire liberamente dalle zone a traffico limitato, come ad esempio a Milano, dove è sempre più difficile circolare, visti i divieti e in particolare l’Area C. In più con questa scelta, l’Auser, oltre ad aver aiutato i volontari nel loro lavoro quotidiano ha aiutato l'ambiente.

I ringraziamenti della vicepresidente

Dopo l'acquisto dell'auto grazie alla generosità dei cittadina, la vicepresidente dell’Auser, Anna Pagani, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito:

“Non possiamo far altro che ringraziare dal profondo del cuore tutti quelli che ci hanno dato una mano: le aziende, il Comune, la Fondazione Porro e la Bcc di Barlassina, ma anche i singoli cittadini con le loro donazioni personali”.

L’auto è già stata messa in strada. Presto i cittadini potranno riconoscerla anche grazie alle decorazioni tipiche dell’Auser.