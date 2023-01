Via Don Luigi Viganò, serata pubblica per la presentazione del progetto

Dopo un lungo iter di natura tecnico-amministrativa è stato approvato dalla Giunta Bocca il progetto esecutivo di riqualificazione della via Don

Luigi Viganò, la lunga arteria che collega Cesano Maderno a Seregno. L’investimento è di oltre 2 milioni e 700 mila euro.

Via Don Luigi Viganò, serata pubblica per la presentazione

Mercoledì 11 gennaio alle 20,45 nell’aula del Consiglio comunale, la proposta progettuale sarà presentata alla città nel corso di un incontro pubblico. Parteciperanno, oltre all’assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso, che ha già incontrato in Comune i commercianti le cui attività si affacciano sulla via, per raccogliere impressioni e suggerimenti, il sindaco Gianpiero Bocca, i progettisti, i responsabili e i funzionari dell’area Tecnica del Comune.

Questi i maggiori interventi in programma:

- adeguamento della carreggiata stradale con due corsie, una per senso di marcia, di larghezza pari a 3 metri e mezzo affiancate da banchina asfaltata;

- realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza della via Muratori;

- realizzazione di un percorso pedonale, lungo il lato Sud, dalla rotatoria all’intersezione con via Kennedy alla nuova rotatoria;

- realizzazione di un percorso ciclopedonale, lungo il lato nord, dalla rotatoria all’intersezione con via Kennedy alla nuova rotatoria;

- realizzazione di percorsi ciclopedonali, dalla nuova rotatoria al confine con il Comune di Seregno;

- realizzazione di una nuova viabilità lungo a nord della nuova rotatoria: ciclovia, aiuola, percorso pedonale, corsia a senso unico verso Sud;

- realizzazione di 121 stalli di sosta lungo via Don Luigi Viganò, di cui 4 per disabili e 3 carico e scarico a servizio degli esercizi commerciali. Lungo il lato Nord gli stalli verranno organizzati con sosta breve al fine di garantire la turnazione dei veicoli in sosta lungo la condotta Snam esistente, come da prescrizione dell’ente gestore. Mentre sul lato opposto saranno a libera sosta.

- adeguamento delle fermate del trasporto pubblico locale;

- adeguamento delle intersezioni con le strade confluenti in via Viganò: via Diaz a senso unico verso Sud, via Nino Bixio a doppio senso di circolazione, via Acquedotto a doppio senso di circolazione, via Calastri (Nord) a doppio senso di circolazione, via Calastri (Sud) a senso unico verso Sud, via Pasini (Nord) a senso unico verso Nord, via Pasini (Sud) a doppio senso di circolazione, via Muratori a senso unico verso Sud, via Fratelli Cervi a senso unico verso Nord;

- realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in corrispondenza delle seguenti intersezioni: via Nino Bixio/Acquedotto, via Calastri, ramo Est e Ovest della rotatoria;

- realizzazione di piattaforme rialzate sulle intersezioni tra via Nino Bixio/via Acquedotto e con via Calastri;

- sistemazione di aree verdi con nuove piantumazioni e arredo urbano;

- impianto semaforico sull’intersezione con via Luigi Calastri, regolarizzando i flussi veicolari e pedonali.

“I lavori in via Don Luigi Viganò - spiega il sindaco Gianpiero Bocca - saranno monitorati con grande attenzione e comunicati in modo costante. Sulla via hanno sede molte attività commerciali e produttive che devono essere tutelate. La riqualificazione della strada porterà benefici significativi per la circolazione e la vivibilità di tutta l’area, ma i lavori dovranno impattare il meno possibile sulla quotidianità delle persone. Informare, spiegare, ascoltare, promuovere il confronto e il dialogo con la città: è un impegno che comincia fin d’ora, con l’incontro pubblico in programma a inizio gennaio”.

Il cantiere resterà aperto un anno: lavori per lotti

Obiettivo della serata pubblica: spiegare i contenuti del progetto, mostrare i disegni, comunicare fasi e tempi di realizzazione e rispondere alle domande. Per il cantiere si prevedono tempi di realizzazione di circa un anno. I lavori procederanno per lotti e i cittadini saranno costantemente aggiornati attraverso il sito Internet del Comune e i canali social, ma anche attraverso gli strumenti di messaggistica istantanea la cui prossima attivazione da parte dell’Amministrazione comunale coinciderà con la campagna di comunicazione del progetto di via Viganò. Saranno distribuite brochure informative e affissi manifesti.