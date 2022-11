Diventa volontaria in ambulanza come il marito morto in montagna

La bella storia della seregnese Maddalena La Face, che è diventata volontaria nella Croce Verde di Pioltello sulle orme del marito, soccorritore morto in montagna.

Diventa volontaria come il marito morto in montagna

Ha preso il testimone dal marito per proseguire lungo la strada del servizio e del soccorso alle altre persone. Nonostante il dolore di una moglie che ha perso l’uomo che amava. La seregnese Maddalena La Face (a sinistra nella foto) oggi è una soccorritrice nella Croce Verde di Pioltello, proprio come lo era il suo sposo, Paolo Carlesi, scomparso nel 2020 a seguito di un incidente in montagna a soli 31 anni. La 35enne, residente in città e di professione allenatrice di nuoto sincronizzato, aveva conosciuto il futuro marito nel 2010, proprio quando Paolo cominciava il suo percorso nella Croce Verde.

"Ho sempre condiviso la sua passione"

"Ho conosciuto l’associazione attraverso di lui e ho sempre condiviso il suo spirito e la sua passione, così come le motivazioni che lo spingevano a impegnarsi come soccorritore - ha raccontato la donna - Sono stata al suo fianco in tutto il percorso che lo ha portato a diventare capo servizio e poi autista, completando gli step di chi opera nel soccorso".

La tragedia nel febbraio di due anni fa

A inizio febbraio del 2020 la tragedia: Paolo, alpinista esperto, per una tragica fatalità è scivolato in un canale perdendo la vita. "Io e mio marito eravamo profondamente legati - ha proseguito Maddalena - Ci siamo sposati nel 2017 e oltre all’amore, condividevamo anche tante passioni. Quando è scomparso, ho deciso di cambiare la prospettiva prendendo quello che potevo del suo lascito per costruire qualcosa di positivo dalla tragedia che avevo vissuto".

L'intervista integrale alla volontaria del 118 sul Giornale di Seregno in edicola questa settimana.