Con una Messa celebrata in Basilica la sera di sabato 23 settembre, Desio saluta il parroco don Gianni Cesena, che è stato nominato vicario episcopale a Lecco.

Don Gianni Cesena: "2400 Messe celebrate in Basilica"

Una Basilica gremita ha partecipato alla Messa di saluto di don Gianni Cesena, che lascia la comunità pastorale Santa Teresa di Gesù Bambino nelle mani del nuovo prevosto don Mauro Barlassina. Una Messa che ha visto la partecipazione di tutti i sacerdoti della comunità pastorale e, tra i fedeli, anche delle autorità civili e militari.

"Ho calcolato di aver celebrato circa 2400 Messe in questi sette anni in Basilica. Ringrazio Dio che ha animato e custodito i passi di questi sette anni. Guardando la Basilica ci sono due vetrate che illustrano la parola di Gesù e che sono una piccola sintesi della mia ricerca in questi anni trascorsi al servizio della comunità pastorale - ha spiegato durante l'omelia - Una raffigura gli evangelisti e racchiude la frase "Io sono la via, la verità e la vita", mentre l'altra raffigura Gesù su una barca con gli apostoli e riporta la frase "Prendi il largo... sulla tua parola getterò le reti", perché Dio non ci manda allo sbaraglio. Le trattengo nel cuore e nella mente come guida per il mio futuro e le consegno a tutti e a tutte, come memoria del cammino condiviso".

Doni e saluti

Poco prima della fine della funzione, il sindaco Simone Gargiulo ha voluto portare i saluti a nome dell'intera comunità:

"Grazie a nome di tutta la comunità. Mi sento di parlare anche a nome di chi mi ha preceduto (anche l'ex sindaco Roberto Corti era tra i presenti alla Messa). Abbiamo fatto due anni di cammino insieme e ho avuto modo di conoscerti meglio. Sei un uomo di grande cultura ed esperienza, un conoscitore del mondo e, raccontando i tuoi viaggi, ci hai fatto capire quanto siamo fortunati e quanto dobbiamo essere solidali. Desio da sempre esprime volontariato e solidarietà. Credo, don Gianni, ti dispiaccia andar via e spero che l'amore ricevuto qui lo porterai a Lecco".

Il sindaco ha donato a don Gianni il libro "Desio e la sua pieve", ma anche la comunità ha voluto consegnargli dei doni. Un set di una scrivania e delle buste. "Le aprirò quando sarà opportuno".

I ringraziamenti a tutta la comunità

Al termine dell'omelia, don Gianni ha poi voluto portare i suoi ringraziamenti a tutti:

"Alla diaconia, in primis. Al consiglio pastorale, all'Amministrazione con cui ci siamo seduti al tavolo per cercare problemi e soluzioni. Grazie alle scuole materne e, soprattutto, alle cinque parrocchie. Le ho sempre sentite mie. Da parte mia si poteva fare di più, i peccati di omissione sono stati tanti, Dio me li ha perdonati, spero lo facciate anche voi. Le comunità stanno in piedi perché c'è gente umile e semplice, persone che magari non si fanno vedere tanto e che fanno il loro dovere. Mancheranno soprattutto i volti. Abbiate pazienza se ogni tanto vi ho maltrattato. Abbiate pazienza per il passato e seguitemi per il futuro. Cercate di voler bene a don Mauro".

La festa non si è poi conclusa qui. Dopo la funzione grande ritrovo in oratorio per una cena insieme, con 110 presenti, tra cui autorità civili e militari.