Il piano operativo dell’azienda, attiva nella vendita di luce e gas, prosegue di pari passo con la Fase 2 di gestione dell’emergenza Covid-19. Seregno, Desio e Lissone sono i primi Gelsia Point ad essere stati riaperti al pubblico il 4 maggio scorso.

A Giussano e Meda riaprono i Gelsia Point

A seguire, Cesano Maderno, Limbiate, Trezzo sull’Adda e Canegrate e ora, a partire da Lunedì 15 giugno, è il turno del Gelsia Point di Giussano – aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 – e Meda, aperto martedì e giovedì dalle 8.30 alle12.30.

Per tutti i Gelsia Point, la Società ha provveduto all’adeguamento alla normativa vigente per garantire la corretta gestione del distanziamento sociale e facilitare l’accesso da parte dei clienti. Segnaletica a pavimento per indicare il percorso da seguire in ingresso e in uscita, dispenser di gel igienizzante per le mani e totem informativi sono i sistemi messi a punto per proteggere clienti e dipendenti.

Kit protezione

E proprio per ripartire insieme in tutta sicurezza, ma con l’energia di sempre, Gelsia ha lanciato l’operazione a premio “Kit Protezione Gelsia”.

Fino al 19 settembre, per le sottoscrizioni sul libero mercato di contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per cambio fornitore (switch) o per la fornitura di gas naturale con passaggio dei clienti già serviti da Gelsia dal mercato tutelato al mercato libero presso i Gelsia Point presenti sul territorio, i clienti riceveranno immediatamente in regalo un esclusivo kit di protezione, con logo Gelsia, composto da pochette, mascherina lavabile e gel mani igienizzante da 100 ml.

