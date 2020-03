Agrate: c’è la prima vittima per Coronavirus. Due contagiati alla St

Ad Agrate c’è la prima vittima per il Coronavirus. Due contagiati alla St dopo il caso di fine febbraio. A darne notizia attraverso una nota è il sindaco, Simone Sironi.

“Le autorità competenti – scrive il sindaco – mi hanno comunicato che, purtroppo, un nostro concittadino anziano, risultato positivo al coronavirus e ricoverato presso l’ospedale di Vimercate, a causa di un aggravamento delle sue condizioni, è deceduto nella mattinata di ieri lunedì 9 marzo. Partecipiamo al cordoglio dei famigliari rivolgendo loro, anche a nome di tutta la comunità, le più sentite condoglianze”.

Il sindaco Sironi ha inoltre annunciato due contagiati alla St di Agrate Brianza, dove a fine febbraio era già stata segnalata una dipendente positiva al Coronavirus.

“E’ notizia di ieri quella relativa alla ST, nota azienda che ha sede sul nostro territorio: due dipendenti, che non risiedono nostro paese e che erano assenti dal lavoro da diversi giorni, sono risultati positivi al coronavirus. L’azienda, con la quale siamo in continuo contatto, ha adottato tutte le misure precauzionali e i protocolli di sicurezza più stringenti fissati dalle autorità sanitarie nazionali e locali. Mi sento di dirvi che la situazione è monitorata e sotto controllo”.

Il comunicato del sindaco prosegue spiegando che la situazione è serie e molto preoccupante.

“Ulteriore restrizione – ricorda il sindaco Sironi – che riguarda anche noi: il decreto precisa che, su tutto il territorio nazionale, è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche all’aperto. Nella giornata di domenica avevamo già esplicitato un serio invito in questa direzione, indirizzato soprattutto agli utenti di parchi, parchetti e aree giochi. Alla luce di questa precisazione da parte del Governo nelle prossime ore potranno essere necessarie, da parte dell’Amministrazione, decisioni in merito all’apertura di luoghi pubblici o accessibili al pubblico”.

Ciascuno di noi si sta chiedendo, e molte richieste mi sono pervenute da tanti cittadini in tal senso, se e in che misura possa uscire di casa per spostamenti legati ad altre necessità rispetto a quelle sopra citate. Ciò che posso e devo indicare come criterio di risposta, è questo: usciamo di casa solo se necessario e per il tempo strettamente necessario. Ognuno di noi si faccia la domanda: “è proprio necessario che esca per…?” (che è diverso dal chiedersi se uscire di casa possa essere utile, bello, divertente, importante, ecc…). Se la risposta è negativa, agite di conseguenza: NON USCITE!

Ci sono mille e più cose che possiamo fare stando in casa: non è affatto facile, ma cerchiamo di riscoprirle e sfruttarle in questo momento.

Lo dobbiamo fare per un unico motivo: salvaguardare la salute nostra e di tutti gli altri!