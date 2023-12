Anziana investita ad Arcore e trasportata in ospedale

Intervento dell'Ambulanza e degli agenti della Polizia locale questa mattina, intorno alle 11.30, ad Arcore.

Anziana investita ad Arcore

I volontari di Avps Vimercate e gli agenti sono intervenuti in via Gilera dove poco prima, all'altezza del centro direzionale e della libreria "Lo Sciame", una donna di 88 anni è stata investata da un'auto. Al momento la dinamica non è chiara così come resta da accertare se l'anziana si trovasse o meno sulle striesce pedonali.

I soccorsi, intervenuti tempestivamente, hanno prestato le prime cure alla donna sul posto. Poi l'autolettiga è ripartita in codice giallo verso l'ospedale più vicino per tutti gli accertamenti del caso.

Gli agenti della Polizia locale di Arcore sono rimasti sul posto per i rilievi di rito volti ad accertartare la dinamica dell'investimento.