Arcore dice addio all'ex consigliere comunale del Pd Manzoni

Lutto

Politica arcorese in lutto per la prematura scomparsa dell'ex consigliere comunale del Partito democratico Roberto Manzoni. L'ex politico aveva 62 anni e si è spento questa notte dopo aver combattuto con tutte le sue forze contro la malattia.

Manzoni lascia la moglie Stefania Cavalli, volto conosciuto in paese per aver insegnato per tantissimi anni alla scuola media "Stoppani" di via Monginevro e i figli Luca e Marco e Luca.

Gli studi e la carriera professionale

Dopo aver conseguto la maturità classica nel 1978 presso il Liceo Statale Zucchi di Monza, l'esponente del Pd si lauerò in Scienze Politiche - indirizzo Problemi del lavoro e delle relazioni industriali - all'Università degli Studi di Milano nel 1984.

Dal 1982 al 1986 ha lavorato in Comune, ad Arcore, come tecnico dell'ufficio del personale. Successivamente dal 1987 fino a qualche mese fa ha svolto la sua professione in Eni nell'ambito della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.

Il cordoglio del Pd

Manzoni dal 2011 e fino alla fine della legislatura che si è appena conclusa ha svolto il ruolo di consigliere comunale per il Partito democratico.

Parole di cordoglio quelle manifestate dal partito guidato dal segretario Michele Calloni.

"Purtroppo questa notte è venuto a mancare Roberto Manzoni, nostro Consigliere Comunale uscente nonché compagno di tante battaglie politiche ed esponente del nostro Partito. Roberto si è sempre distinto per la sua eleganza e la sua estrema correttezza in ogni ambito della vita.

Questa notizia ci atterrisce e sgomenta dobbiamo però essere grati a questa nostra comune passione, per l'opportunità che ci ha offerto di incontrare e conoscere una persona per bene come Roberto. Ciao Roberto rimarrai per sempre nei nostri cuori! "

Il ricordo dell'ex sindaco Colombo

"Roberto era davvero una persona perbene, di rara gentilezza e disponibilità con tutti - ha sottolineato l'ex sindaco di Arcore Rosalba Colombo - L'avevo sentito pochi giorni fa e mi aveva detto che gli dispiaceva di non aver potuto fare di più in campagna elettorale. E' stato un amico e compagno di percorso politico amministrativo che mi è ci mancherà tanto. Personalmente mi è sempre stato vicino nelle battaglie politiche che ho condotto da sindaco, soprattutto nei momenti diffcili".

Il tornado del 2001

Manzoni e la sua famiglia, nel lontano 2001, vennero duramente colpiti dal tornado che si scagliò su tutta la Brianza, in particolare sula frazione di Bernate, dove l'uomo viveva insieme alla famiglia in via Cattaneo.

Le esequie di Manzoni si terranno giovedì 28 ottobre alle ore 14.15 presso la Chiesa di Sant’Eustorgio.