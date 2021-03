Arcore, in tre giorni da 35 a 53 positivi. Il sindaco “Massima attenzione”

Arcore, in tre giorni da 35 a 53 positivi. Il sindaco Rosalba Colombo invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione.

Cresce l’attenzione verso la curva del contagio che negli ultimi tre giorni, ad Arcore, ha fatto registrare un aumento importante dei positivi. Come sottolineato dal sindaco Rosalba Colombo in appena 72 ore in città i positivi sono passati da 35 a 53.

“Prestiamo attenzione” è il commento del primo cittadino nei confronti della popolazione. Un invito alla responsabilità individuale e al rispetto delle norme anti contagio da parte dei cittadini che già da ieri, lunedì 1 marzo, sono alle prese con maggiori restrizioni visto che l’intera Lombardia è passata da zona gialla a zona arancione (QUI LE REGOLE DA SEGUIRE).

In città una serata di testimonianze

Proprio in tema Covid nella serata di venerdì scorso, nella chiesa Maria Nascente di Bernate è stata organizzata una serata molto emozionante con le testimonianze di chi ha vissuto la malattia. Quattro storie toccanti, raccontate con un filo di voce, che riassumono appieno un anno di pandemia che ci lasciamo alle spalle.

A raccontare il loro vissuto sono stati Valeria Romani (tecnico di laboratorio all’ospedale di Vimercate), Ignazio Perego (ricoverato nell’ottobre scorso all’ospedale San Gerardo di Monza dopo aver contratto il virus), Miriam Pozzi (giovane sposina e infermiera in Pronto soccorso all’ospedale di Vimercate) e Clara Dezza Corno (medico in Pronto soccorso a Vimercate).

