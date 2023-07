Arcore tenta di rialzarsi dopo la tromba d'aria, ma il bilancio è pesantissimo

Il bilancio è pesantissimo ma Arcore sta cercando di rialzarsi dopo la tempesta perfetta che si è abbattuta sula città lunedì pomeriggio e che ha provocato grossissimi danni in città a causa delle forti raffiche di vento e grandine. Alberi sradicati, tetti scoperchiati, recinzioni che si sono sbriciolate e strade allagate. Un lunedì pomeriggio che difficilmente gli arcoresi dimenticheranno.

Ora il sindaco Maurizio Bono, insieme agli assessori Lorenzo Belotti e Luca Travascio, agli agenti della Polizia locale e ai volontari della Protezione civile sta mettendo nero su bianco una prima stima dei danni che poi verranno inviati in Regione a seguito della dichiarazione dello stato di calamità.

Epicentro a La Cà

Tantissime le zone colpite, in primi nella frazione La Cà, epicentro del maltempo. Nella frazione si sono vissuti attimi di vero terrore, con decine di piante cadute al suolo.

Tanti anche i danni riportati alle infrastrutture private e comunali, a cominciare dallo stadio di via Monte Rosa. Il forte vento ha fatto crollare gran parte della recinzione che corre parallela alla strada Provinciale. Fortunatamente non si sono registrati danni alle persone.

Un grosso pino è crollato sul tetto di un'ala della scuola dell'infanzia di via Beretta, mentre un altro grande arbusto è crollato sulla struttura che fino a qualche anno fa ospitava i piccoli dell'ex asilo San Giuseppe, in via Tomaselli.

La devastazione

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Il "polmone" della città devastato

Merita un capitolo a parte il Parco che circonda Villa Borromeo che rimarrà chiuso per parecchio tempo. Tantissime, si stima oltre un centinaio, le piante che sono crollate sotto i colpi di vento. Anche in questo caso a parlare sono le foto.

Fortunatamente nessun ferito ma tanta paura.

L'appello degli assessori Belotti e Travascio

Gli assessori Belotti e Travascio hanno voluto lanciare un accorato appello agli arcoresi.

"Purtroppo tutti noi abbiamo ancora negli occhi le immagini di quanto accaduto lunedì pomeriggio nella nostra città - hanno spiegato i due assessori - Il Parco di Villa Borromeo è chiuso e lo rimarrà per parecchio tempo. Purtroppo sono cadute tantissime piante. Insieme ai volontari della Protezione civile, che ringraziamo di cuore per il grande lavoro messo in campo in questi giorni insieme ai carabinieri e agli agenti della Polizia locale, stiamo facendo un bilancio delle piante cadute. Sono più di un centinaio. Chiediamo agli arcoresi di avere pazienza e, soprattutto, di non infrangere i divieti. Se l'ingresso al parco è interdetto un motivo c'è: oltre alle piante cadute ci sono ancora molti arbusti pericolanti. A breve effettueremo una ricognizione ma, per il momento, chiediamo a tutti la massima responsabilità e di attenersi ai divieti".

La situazione di Viale Brianza

A preoccupare è anche viale Brianza, l'importante arteria che collega Arcore con Lesmo e Camparada. Anche in questo caso a fare chiarezza è il vicesindaco.