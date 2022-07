Auto contro palo della luce, in fiamme settanta metri di linea elettrica. Denunciato il conducente

Auto contro palo della luce, a fuoco circa settanta metri di linea elettrica. E' successo nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 luglio 2022 in via Delle Colline a Meda. Il conducente, un28enne di Novedrate (Como), magazziniere, è stato denunciato dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza.

Auto contro palo della luce

In base a quanto ricostruito, intorno alle 2 di notte il 28enne, mentre stava percorrendo via Delle Colline alla guida della sua Citroen DS4, avrebbe notato del fumo provenire dal motore, per poi perdere il controllo della vettura e schiantarsi contro un palo della luce in prossimità del civico 58, in corrispondenza dell'ultima abitazione della via.

A fuoco l'auto e settanta metri di linea elettrica

La vettura ha preso fuoco, andando distrutta. Fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo e non è rimasto ferito. Le fiamme si sono però propagate rapidamente e hanno raggiunto i cavi dell'illuminazione, partendo dal basso, fino ad arrivare alla parte superiore e giungere poi a un altro palo, distante circa 70 metri. Circa settanta metri di linea elettrica lungo la via sono andati a a fuoco, attirando l'attenzione di alcuni residenti, che hanno notato una scia di fuoco percorrere la strada. Alcune abitazioni, a seguito dell'incendio che ha coinvolto anche il contatore, sono rimaste senza corrente elettrica.

Sul posto pompieri, Carabinieri e ambulanza

Sul posto si sono immediatamente portati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Seregno, che hanno provveduto a domare le fiamme. A seguito dell'incendio l'impianto di illuminazione pubblica è andato in blackout, tanto da rendere necessario l'intervento di una squadra di tecnici dell'Enel, che ha collocato un contatore provvisorio per garantire la prosecuzione del servizio di illuminazione. In via Delle Colline sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Meda e un'ambulanza di Avis Meda. Fortunatamente non sono stati registrati feriti.

Denunciato il conducente

I Carabinieri hanno proceduto a effettuare i rilievi e l’accertamento etilometrico nei confronti del conducente che, colto con un tasso di circa 1,2 g/l, è stato deferito in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza.