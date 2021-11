Auto finisce fuori strada e si ribalta, paura per tre giovani

A Varedo

Coinvolta una Renault Twingo, sulla Monza-Saronno si sono precipitati Carabinieri, pompieri e ambulanza.

Auto finisce fuori strada e si ribalta. Tanta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza, per i tre giovani a bordo, due ragazze di 15 e 16 anni e un ragazzo di 19. E' successo giovedì 25 novembre 2021, poco dopo le 21.30, a Varedo, sulla Strada Statale 527 (Monza-Saronno).

Auto finisce fuori strada e si ribalta

In base a quanto ricostruito, una Renault Twingo con a bordo tre giovani, per motivi ancora da chiarire, stava percorrendo la Monza-Saronno quando è uscita di strada, per poi ribaltarsi.

Sul posto Carabinieri, pompieri e ambulanza

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri della Compagnia di Desio, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bovisio Masciago e un'ambulanza della Croce Rossa di Paderno Dugnano. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto e i tre occupanti, poi affidati alle cure dei soccorritori del 118. Nulla di grave, fortunatamente. L'ambulanza si è diretta verso l'ospedale di Desio in codice verde. Spetterà ai Carabinieri la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro.