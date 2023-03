A circa sei mesi di distanza dal ritrovamento del cadavere di Omar Annaoui in un campo a Desio, i Carabinieri hanno eseguito venerdì 3 marzo un decreto di fermo di indiziato delitto nei confronti di un 35enne di nazionalità marocchina, Sadik Ilhami.

Cadavere sepolto in un campo a Desio, in carcere un 35enne

Sarebbe lui, secondo la Procura, l'autore dell'omicidio e del successivo occultamento del cadavere di Annaoui nella zona dell'ex carcere di Desio, avvenuti nella notte tra il 22 e il 23 agosto 2022. Il Gip di Monza, in sede di convalida del provvedimento precautelare, ha emesso nei confronti del 35enne una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini

Le indagini, coordinate dalla Procura di Monza, sono state avviate grazie alle dichiarazioni di una persona informata sui fatti, anch'essa di nazionalità marocchina, che ha consentito in primo luogo il ritrovamento del cadavere che, lo ricordiamo, era sepolto in pochi centimetri di terra in un campo di granoturco adiacente l'ex carcere di Desio.

La stessa persona, si legge nella nota della Procura, ha inoltre indicato il luogo del delitto - il seminterrato dell'ex casa circondariale - e fatto ritrovare alle Forze dell'ordine gli effetti personali della vittima, utili alla sua identificazione.

A carico del 35enne fermato sono state acquisite sommarie informazioni testimoniali ed individuate tracce biologiche a lui appartenenti sulla scena del delitto, in particolare sul tubo di gomma utilizzato per uccidere la vittima, dopo averla colpita al tronco e al capo. Il 35enne è ora accusato di omicidio e occultamento di cadavere.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Indagini che proseguono al fine di individuare eventuali complici.