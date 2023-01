Cadono le tegole in strada, area transennata. E' successo a Meda.

Cadono le tegole in strada

L'allarme è scattato mercoledì 11 gennaio 2023 intorno alle 14 in via De Amicis. Probabilmente a causa della pioggia dei giorni scorsi, che ha smosso la copertura, dal tetto di un edificio di proprietà privata, non abitato, sono precipitate alcune tegole, che sono finite in strada.

Fortunatamente nessun danno a persone o cose

Fortunatamente in quel momento non stava passando nessun pedone e le tegole non hanno colpito le auto parcheggiate negli stalli di sosta a ridosso del complesso.

La Polizia Locale ha transennato l'area

Una volta giunta la segnalazione, in via de Amicis si sono portati gli agenti della Polizia Locale e il personale dell'Ufficio Tecnico del Comune, per constatare quanto avvenuto. L'area è stata transennata, delimitandola con un nastro bianco e rosso, pertanto i parcheggi al momento non sono usufruibili. Il proprietario dello stabile è stato avvisato affinché provveda alla messa in sicurezza.