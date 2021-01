Cesano, primi vaccini anti Covid alla casa di riposo

Cesano Maderno, primi vaccini anti Covid-19 alla casa di riposo Groane del Villaggio Snia gestita dal Gruppo Gheron.

Cesano, primi vaccini anti Covid

Cesano Maderno, somministrati oggi i primi vaccini nella casa di riposo di via Sicilia al Villaggio Snia, la Rsa Groane.

E’ iniziata la campagna vaccinale

E’ partita oggi, giovedì 21 gennaio 2021, la campagna vaccinale per gli ospiti della Rsa Groane al Villaggio Snia di Cesano Maderno. Tutti gli anziani ospiti, oltre 150, hanno ricevuto la dose nella giornata di oggi ed entro lunedì la riceverà anche il personale.

Trepidazione per l’importante giornata

Tutto il personale, coordinato dalla direttrice Sara Rigamonti e dal direttore sanitario Ermanno Colloca, si è attrezzando per organizzare nel migliore dei modi questo importante momento. In questi ultimi mesi l’attenzione all’interno della struttura è stata altissima per evitare eventuali contagi e le visite dei parenti sono riprese in tutta sicurezza, in un salotto speciale.

Il punto sui contagi

E’ stato il direttore sanitario Ermanno Colloca ad effettuare le somministrazioni ad ospiti e personale. La percentuale degli ospiti che è stata sottoposta al vaccino oggi è del 99 per cento. Quella del personale che riceverà la dose tra oggi e lunedì è il 90 per cento. Ad oggi, stando ai dati ufficiali, nella struttura del Villaggio Snia si contano due ospiti ancora positivi al coronavirus e un operatore.