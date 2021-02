Chiusura della biglietteria ad Arcore, Trenord ci ripensa?

“In data 03 febbraio 2021 Trenord, società partecipata al 57% da FNM SPA e per il 43% da Trenitalia, concessionaria di un contratto con Regione Lombardia per il trasporto pubblico locale, comunica al Sindaco di Arcore che dal 01 aprile 2021 la biglietteria della stazione di Arcore chiuderà – ha scritto l’assessore arcorese Roberto Mollica Bisci per promuovere l’iniativa – Tale decisione è stata presa senza coinvolgimento dell′Amministrazione comunale cittadina e del territorio. Le motivazioni riportate sono deI tutto soggettive e non tengono conto che Ia riduzione deI flusso di utenti / pendolari, nell’ ultimo periodo, è dovuta esclusivamente all’emergenza sanitaria. Inoltre Ia chiusura della biglietteria della stazione farà sì che venga a mancare un importante presidio del territorio a scapito della sicurezza dei viaggiatori in un importante punto di interscambio e dei cittadini arcoresi e che vengano penalizzate le fasce più deboli e meno digitalizzate della popoIazione come anziani e stranieri. Questo potrebbe comportare un aumento di coIoro che non acquisteranno il biglietto favorendo l′abusivismo e l’elusione. Firma questa petizione per far cambiare idea a Trenord e lasciare aperta la biglietteria della stazione di Arcore!”