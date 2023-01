Ciclista investito finisce in ospedale

Ciclista 34enne investito da un'auto finisce in ospedale. L'incidente in tarda mattinata in via Santa Valeria a Seregno.

Ciclista investito a Santa Valeria

Incidente nella tarda mattinata di oggi, giovedì 26 gennaio, all'altezza del civico 18 di via Santa Valeria. Un'auto, modello Lexus Nx, che stava uscendo dal parcheggio di piazza Gandini, ha urtato una bicicletta elettrica che procedeva verso il centro cittadino. A seguito della collisione, il ciclista è rovinato a terra. Sul posto è accorso il personale del 118 con l'Automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno, che ha prestato le prime cure al ferito.

Il 34enne in ospedale

In via Santa Valeria, a breve distanza dalla biblioteca civica Ettore Pozzoli, è arrivata anche una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi. Il ciclista è un 34enne originario del Ghana, residente in città: di professione magazziniere, al momento dell'incidente stata raggiungendo il posto di lavoro. Ha rimediato varie contusioni, in particolare al ginocchio, ma le sue condizioni non destavano preoccupazioni. E' stato trasportato in ambulanza all'ospedale in codice verde. Nelle scorse ore un altro sinistro di grave entità.