Controlli in stazione e al passaggio a livello di corso Libertà

Intervento congiunto delle Forze dell'ordine a Cesano Maderno, alla stazione ferroviaria di via Volta e in corso Libertà, dopo la tragedia sfiorata mercoledì 25 gennaio alla stazione di Seregno. Durante i controlli numerose persone sono state indentificate dalla Polizia di Stato.

Martedì 31 gennaio, dalle 13 alle 19, la Polizia Locale di Cesano Maderno ha partecipato ad un’operazione di prevenzione e controllo in città diretta dalla Questura di Monza e Brianza. Il servizio ha visto impegnati due equipaggi del Reparto di Prevenzione Crimine Lombardia, un equipaggio della Polizia Ferroviaria e un equipaggio della Polizia Locale di Cesano Maderno. Sotto la lente, come già in altre occasioni, le zone più sensibili del territorio.

L’operazione rientra nell’ambito delle iniziative di intensificazione delle attività di vigilanza e prevenzione generale volute dal questore Marco Odorisio e mirate al contrasto di fenomeni delittuosi soprattutto nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie. Durante il servizio di martedì particolare attenzione è stata dedicata alla stazione ferroviaria di via Volta e all’area del passaggio a livello di Corso Libertà, dove l’attraversamento dei binari a sbarre abbassate è un comportamento purtroppo frequente da parte di pedoni o ciclisti con grave rischio per la loro incolumità. E' di martedì 24 gennaio l'ultimo incidente mortale, costato la vita al 92enne Francesco Laforgia.

Soddisfatto il sindaco Gianpiero Bocca:

“Questi interventi sono fondamentali per la loro funzione di repressione e prevenzione di comportamenti illegali o scorretti. Sono importanti anche per il senso di sicurezza che infondono nei cittadini. Cesano Maderno è un centro importante, con una stazione molto frequentata da pendolari e viaggiatori, uno snodo strategico della mobilità ferroviaria regionale. Chi la frequenta deve sentirsi al sicuro rispetto al rischio di aggressioni o comportamenti molesti. Per quanto riguarda il passaggio a livello di corso Libertà, sono in costante contatto operativo con Ferrovienord Milano per il progetto della struttura ciclopedonale che ne consentirà il superamento. Nel frattempo i controlli sono un monito per evitare che le persone oltrepassino le protezioni rischiando la vita. Ringrazio il questore Marco Odorisio per il rilievo dell’iniziativa e il prefetto Patrizia Palmisani per l’intensificazione dei controlli e della vigilanza degli scali da parte delle Forze di Polizia”.