Un campionario di droghe sintetiche - quelle più diffuse nell’ambiente dei Rave party - che teneva nascoste addosso, nelle tasche e sotto gli abiti. Dalla ketamina, all’Mdma, fino agli acidi e alle pasticche: una delle ipotesi più credibili, è che il 23enne fermato martedì sera dai carabinieri della stazione di Villasanta, agli ordini del maresciallo Alfredo Paludi, avesse fatto rifornimento di sostanze in vista di qualche festa clandestina.

Droghe sintetiche nelle tasche e sotto gli abiti: arrestato un 23enne

Il giovane D.P.A., residente nel comune brianzolo alle porte di Monza, è stato fermato e controllato nella tarda serata di martedì 23 gennaio, nella zona di confine con Biassono e Arcore. Era da solo e si aggirava a piedi, forse diretto a casa. Con sé aveva un quantitativo non irrilevante di sostanze potenzialmente micidiali: un trentina di dosi di Lsd, 80 grammi circa di Mdma, una ventina di grammi di Ketamina, più di 50 pasticche di ecstasy, e una modica quantità di hashish in casa.

Per lui è scattato l’arresto. Non è emerso con chiarezza, ma non è da escludere, che fosse droga destinata al mercato di qualche raduno all’insegna della musica techno, in vista nei prossimi giorni. In questo senso, procedono gli accertamenti dei militari di Villasanta. Nei confronti del 23enne, che non ha precedenti per reati legati alla droga, l’autorità giudiziaria di Monza ha disposto mercoledì mattina gli arresti domiciliari.