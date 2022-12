Furto in edicola: ladri golosi fanno incetta di monete e... caramelle

Natale amaro per l'edicola della stazione di Carnate che, nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 dicembre, ha subito un furto. I ladri non solo hanno messo le mani sul registratore di cassa, ma anche su decine di biglietti del treno e caramelle.

Furto in edicola a Carnate

I ladri sono entrati in azione di notte. Per entrare nell'edicola, sita all'interno dello scalo ferroviario di Carnate, hanno rotto il vetro della finestra che affaccia sulla strada, facendo anche crollare alcune mensole su cui erano disposti giochini e figurine. Una volta dentro hanno poi scassinato la cassa, portandosi via diverse centinaia di euro, quasi tutte in monete.

Biglietti e... caramelle

Non solo, perché i malviventi se ne sono andati anche con diverse manciate di biglietti ATM e una bella scorta di caramelle. A fare l'amara sorpresa, l'indomani all'alba, è stata la titolare dell'edicola, Tania Bergonzi: