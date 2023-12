Giovane aggredita vicino al supermercato

Giovane aggredita da uno straniero nei pressi del supermercato di corso Matteotti a Seregno. La donna, 36 anni, trasportata all'ospedale di Carate Brianza.

Aggredita vicino al supermercato

Aggressione nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 21 dicembre, nel parcheggio a ridosso del supermercato di corso Matteotti, in centro città. Intorno alle 19.30 una donna italiana di 36 anni è stata colpita con uno schiaffo da uno straniero, probabilmente nordafricano, ed è caduta a terra.

La donna trasportata all'ospedale

La donna, che si trovava nel parcheggio insieme al compagno, è stata soccorsa dal personale del 118 accorso con un'ambulanza della Croce Bianca. Dopo le prime cure sul posto, la vittima è stata trasportata all'ospedale di Carate in codice giallo, ma le sue condizioni non destavano preoccupazione. Sul posto anche i Carabinieri della locale Compagnia, con i militari della Stazione e del Radiomobile per raccogliere le testimonianze e avviare le indagini.

Esclusa l'ipotesi di un tentativo di rapina

L'aggressore si è dileguato prima dell'arrivo dei militari dell'Arma. Le prime indagini hanno escluso un'aggressione a scopo di rapina oppure a sfondo sessuale. Al vaglio altre ipotesi investigative, fra cui un diverbio legato al mondo della piccola criminalità o dello spaccio di stupefacenti. Nella zona di corso Matteotti e, poco distante, di viale dei Giardini non è la prima volta che intervengono le forze dell'ordine proprio per episodi legati alla micro criminalità.