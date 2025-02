"E' con immenso dolore che la AC LEON tutta piange la scomparsa del suo leone Cristian Mauri. Responsabile Tecnico Esordienti, per noi tutti era molto di più che un ruolo. Una inattesa tragedia lo ha tolto a noi ma soprattutto alla sua cara moglie Elisa ed a suo figlio Riccardo ai quali siamo vicino in questi momenti di sofferenza. Nel cuore di quanti lo conobbero rimanga il suo ricordo. Il ricordo e' continuita'. Il ricordo e' immortalita'. CIAO CRISTIAN"

Il cordoglio di Ac Leon per la scomparsa di Cristian Mauri

Sono ore di profondo dolore per i familiari e per tutti coloro che conoscevano Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, i due escursionisti brianzoli dispersi sulla Grignetta dalla giornata di sabato 8 febbraio, dopo che ieri i soccorritori hanno rilevato uno dei telefoni in uso ai due escursionisti nella zona del canalone Caimi e poco dopo anche la sagoma di un corpo.

Sono stati localizzati nel canalone Caimi grazie al rilevamento di uno dei telefonini.

A ricordare Cristian in queste ore anche la società calcistica Leon Di Vimercate, dove Mauri allenava gli esordienti e dove era conosciuto e ben voluto da tutti.

Il recupero dei corpi

Al momento le condizioni meteo non permettono le operazioni di recupero dei corpi di Paolo Bellazzi di Cambiago e Christian Mauri di Vimercate, i due amici brianzoli dispersi in Grignetta: a comunicarlo è il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Lecco, presente stamattina, martedì 11 febbraio 2025, con un'unità di comando locale ai Piani Resinelli.

I due brianzoli, entrambi classe 1976, nella mattinata di sabato erano saliti ai Piani Resinelli per affrontare l’ascesa della Grigna meridionale, probabilmente percorrendo il sentiero della cresta Cermenati e a casa non sono mai tornati.

Le speranze di ritrovarli ancora in vita si sono infrante ieri sera, lunedì, quando i soccorritori hanno individuato un corpo nella zona del canale Caimi. In particolare, ieri pomeriggio è stato rilevato il segnale del dispositivo Recco di una delle due persone disperse, grazie a una strumentazione particolare, una campana con gancio baricentrico in dotazione al Soccorso alpino lombardo, in seguito a un accordo sottoscritto con la ditta produttrice.

I segnali intercettati potrebbero però appartenere a due dispositivi differenti. Sempre ieri pomeriggio, il personale del CNSAS Lombardo - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, con tre tecnici a bordo dell’elicottero di Elitellina (l’impiego del mezzo è stato concordato con AREU - Agenzia regionale emergenza urgenza) che ascoltavano in cuffia i segnali ricevuti dall'apparecchio, ha anche avvistato la sagoma di una persona in un canale.

Il segnale captato proviene da una zona del Canalone Caimi che presenta il rischio di distacco di valanghe, quindi i soccorritori stanno valutando come proseguire. Al momento le attuali condizioni meteorologiche non permettono ancora il recupero delle salme.