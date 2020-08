Incidente ferroviario a Carnate: il macchinista e il capotreno erano al bar a mangiare un panino

Incidente ferroviario a Carnate: il macchinista e il capotreno erano al bar. Dopo essere stati allertati hanno tentato invano di fermarlo. Istituita da Trenord una commissione interna. Interrogazione alla Camera.

Incidente ferroviario a Carnate: macchinista e capotreno erano al bar

Iniziano ad emergere i primi dettagli sulla dinamica dell’incidente avvenuto ieri, mercoledì 19 agosto, alla stazione di Carnate dove, intorno a mezzogiorno, un treno è stato volutamente fatto deragliare su un binario tronco dopo che era ripartito dalla stazione di Paderno d’Adda senza personale a bordo. Una tragedia sfiorata: a seguito dell’accaduto infatti è rimasto ferito lievemente un passeggero, l’unico presente sul treno in quel momento.

Nel pomeriggio di ieri era stato già confermato dalla stessa Trenord che il macchinista e il capotreno non erano sul convoglio. Alla stazione di Paderno, dove il treno sarebbe giunto in anticipo rispetto all’orario, sono infatti scesi e si sono diretti al bar vicino per ordinare un panino. Poco dopo sono stati allertati del treno in movimento e hanno tentato invano di fermarlo, provocandosi lievi contusioni.

Indagini in corso

Queste fino ad ora le informazioni accertate. Sarà adesso la commissione interna di Trenord a chiarire nel dettaglio le cause dell’incidente e le responsabilità, fra cui il comportamento dell’equipaggio. Intanto anche l’onorevole della Lega Massimiliano Capitanio ha annunciato che presenterà un’interrogazione alla Camera dei Deputati, in Commissione Trasporti, per fare chiarezza sull’accaduto.

