In fuga dopo aver tamponato una donna incinta, Polizia Locale a caccia di impronte sull’auto del pirata

E’ fuggito dopo aver tamponato una donna incinta, gli agenti della Polizia Locale di Meda sono alla ricerca di impronte e di indizi sull’auto abbandonata dal pirata della strada.

In campo i sopralluoghisti giudiziari

A seguito dell’incidente di martedì 17 febbraio, il comandante della Polizia Locale, Claudio Delpero, ha messo in campo i sopralluoghisti giudiziari, il nucleo specialistico adibito a effettuare rilievi scientifici dopo incidenti di una certa gravità per raccogliere elementi utili a risalire ai responsabili.

Polizia Locale alla ricerca di impronte del pirata

E infatti nella giornata di ieri, giovedì 19 febbraio, alcuni operatori, indossando l’apposita tuta bianca (come quella dei Ris) e i guanti e utilizzando gli strumenti del mestiere, hanno effettuato una perquisizione sulla Ford Fiesta che il responsabile ha lasciato in via Icmesa per poi fuggire a piedi, facendo perdere le tracce. A bordo c’era anche della droga. Gli agenti hanno effettuato accertamenti di polizia scientifica, individuando impronte digitali e altri elementi che possono essere utili a individuare il responsabile.