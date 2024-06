Ladri a casa del neo consigliere di Barlassina: picchiano il cane e forzano la cassaforte

Ladri a casa del neo consigliere di Barlassina, Andrea Caputo: picchiano il cane e forzano la cassaforte. E non è stato il solo bersaglio dei malviventi. Sono state addirittura tre le villette prese d’assalto nel giro di poche ore.

Ladri in azione a Barlassina

I furfanti sono entrati in azione a Barlassina martedì 25 e, fra le villette che hanno subito la razzia dei ladri, è stata colpita anche la casa del neo consigliere comunale della lista Barlassina Tradizione e Futuro Andrea Caputo, nella centrale via Piave. "Ero al mercato, sono tornato un attimo a casa alle 10.30 ed era tutto a posto – racconta – Poi dopo mezzogiorno mi ha chiamato il mio vicino per dirmi che il cane era uscito e quando mio papà è arrivato ha trovato la casa sottosopra". In quell’ora e mezza circa i ladri sono riusciti a forzare l’entrata principale e da lì hanno avuto gioco facile nel rovistare e mettere a soqquadro tutti i livelli dell’abitazione, fino a trovare la cassaforte.

I furfanti hanno rovesciato cassetti e mobili

"Era 14 anni che non aprivamo la cassaforte – continua Caputo – L’hanno tagliata con il flessibile. Dentro c’era ancora qualcosa d’oro, ma soprattutto le lettere di mia mamma, che sono andate perse e sono la cosa per cui sono più dispiaciuto". Nel frattempo i malviventi hanno rotto anche diversi quadri e specchi, alla ricerca di una seconda cassaforte, e hanno poi rovesciato cassetti, mobili e ogni cosa che hanno trovato.

"Hanno picchiato e forse drogato il cane"

Dato l'allarme e chiamati i Carabinieri, i militari si sono subito recati sul posto per i primi rilievi, in una giornata che li ha visti molto occupati, visto che sono stati segnalati dei furti anche in via XXV aprile e in via Trieste, strade nelle vicinanze di via Piave. Sono state anche rilevate le impronte digitali lasciate in casa, mentre la videosorveglianza dell’abitazione non ha purtroppo registrato nulla di significativo.

"Una cosa davvero brutta – ha infine commentato Caputo –E' la seconda volta in due anni che entrano a rubare e adesso è rimasta pure una terribile puzza di bruciato". Anche il cane del neo consigliere porta ancora i segni dall’intrusione: "Zoppica e sta male, si vede che l’hanno picchiato o forse anche drogato", conclude.