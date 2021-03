Lavori in corso a Velate: puntellata una porzione di muro in via preventiva. Il sindaco “Nessun cedimento”. La fake news si era diffusa sui social nelle scorse ore.

Lavori in corso a Velate: il sindaco smentisce la fake news sul cedimento di un muro

“Nessun muro è ceduto nei giorni scorsi; quelle messe in circolo sono notizie false”.

Così il Sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, dopo che nelle scorse ore sono comparsi sui social

network post nei quali si paventa il crollo di una porzione del muro che costeggia una parte di via

Cottolengo. Muratura che, peraltro, non è di proprietà comunale e non delimita il parco pubblico

di Villa Scaccabarozzi, ma il giardino di un condominio privato.

I lavori per la nuova condotta dell’acqua

In ogni caso, conferma l’Amministrazione comunale, nessun cedimento: semplicemente in via Cottolengo, Piazza Carabelli e via Brina sono in corso gli interventi per la creazione della nuova condotta delle acque, infrastruttura (nota come dorsale idrica della Brianza) la cui competenza non è comunale ma interamente a carico del Gruppo CAP.

In previsione dei lavori in questa zona (con conclusione prevista per la metà di aprile, come già

comunicato dal Sindaco agli esercenti di Velate in una nota protocollata lo scorso 18 marzo dopo

aver ricevuto conferma dal CAP), le squadre di operai hanno provveduto ad effettuare una

puntellatura preventiva di alcune porzioni di muro per lavorare in sicurezza.

“In vista dei lavori in questa area, l’impresa esecutrice ha compiuto un’opera preventiva,

rafforzando temporaneamente la muratura esistente – ribadisce il Sindaco Mandelli – La notizia, in

sostanza, è l’esatto opposto di quella messa in circolo nelle scorse ore”.