Le arriva una multa ma non era stata a Meda: scopre che le hanno clonato la targa dell'auto

Le è arrivata una multa da 168 euro per il passaggio con il semaforo rosso all'incrocio del Cassina, peccato che lei, una 54enne di Bergamo, non sia mai passata da Meda.

Le arriva una multa e scopre che le hanno contraffatto la targa dell'auto

E dopo averlo fatto presente agli agenti della Polizia Locale ha scoperto che qualcuno aveva contraffatto la targa della sua auto, una Volkswagen Polo. Il curioso episodio risale qualche giorno fa, quando i vigili, dalle fotografie scattate dal photored installato all’incrocio del Cassina, hanno beccato una Polo proveniente da via Cadorna e diretta in via Seveso che è passata con il semaforo rosso.

Stessa auto ma colore differente

Dalla targa sono quindi risaliti all’intestataria della vettura, la 54enne bergamasca, e le hanno notificato l’infrazione. All’arrivo della multa la donna è rimasta sorpresa, dato che non era mai transitata da quel punto. Analizzando le immagini scattate dall’apparecchio elettronico, è emerso che il modello dell’auto corrispondeva a quello della signora, ma il colore era differente.

Segnalato all'autorità giudiziaria il reato di contraffazione della targa

Gli agenti della Locale hanno quindi ipotizzato che qualcuno avesse clonato la targa, creandone una identica a quella della signora bergamasca. Hanno quindi proceduto a segnalare all’autorità giudiziaria il reato di contraffazione e a inoltrare a tutti gli organi competenti il numero di targa incriminato.