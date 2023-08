Malore in vacanza, Sulbiate e Vimercate piangono l'ex consigliere comunale e colonna del volontariato

Sulbiate e Vimercate perdono una colonna della politica e, soprattutto, del mondo del volontariato. Si è spento nella notte tra il 15 e il 16 agosto, a causa di un malore improvviso, il 75enne Edoardo Antonini, volto conosciuto e stimato non solo nelle due comunità ma in tutto il Vimercatese. L'ex politico, originario di Piacenza, è stato consigliere comunale a Sulbiate, paese dove viveva, fino ad una decina di anni fa, tra le fila del centrodestra.

La tragedia si è consumata mentre il 75enne si trovava in vacanza, a Barzio, con la moglie Gisella Pizzi, volto conosciuto a Sulbiate per aver ricoperto per molti anni il ruolo di insegnante alla scuola media del paese.

Una vita in Ibm e la passione per la politica

Dopo una vita trascorsa in Ibm, a Vimercate, Antonini, una volta raggiunta la pensione si era dedicato alla politica e al volontariato.

Storico esponente della civica "Comune Aperto", nel 2009 si candidò a Sulbiate, per la carica di consigliere comunale, per la civica di centrodestra "Progetto Territorio", appoggiando la candidatura a sindaco di Dionigi Canobbio, scomparso nel 2022. In quella tornata Maurizio Stucchi venne eletto sindaco ma Antonini riuscì ad entrare in Consiglio comunale tra le fila dell'opposizione.

Quattro anni dopo, nel 2012, Antonini decise di ricandidarsi, sempre alla carica di consigliere comunale, questa volta appoggiando la corsa a sindaco di Daniela Mattavelli, leader della civica "Facciamoci in Quattro per Sulbiate".

Con lui, tra i candidati della sua lista, c'era anche il compianto Giampiero Cavenago, scomparso nel febbraio del 2020. La tornata elettorale del 2012, ricordiamo, registrò il trionfo di Andrea Crespi che venne eletto primo cittadino mentre Antonini non venne eletto in Assise.

Nel 2017 appoggiò la candidatura a sindaco di Carla Della Torre

E' storia più recente il suo coinvolgimento, seppur indiretto, accanto all'attuale sindaco Carla Della Torre. Nel 2017, infatti, Antonini decise di non scendere in campo in prima persona e di non candidarsi. Anche se non ha mai nascosto di aver aiutato l'attuale sindaco nella sfida elettorale vinta contro Maurizio Stucchi.

Commosso il ricordo che il sindaco ha postato sul suo profilo Facebook in queste ore.

"Questa giornata si chiude e siamo tutti meno ricchi dei tuoi sentimenti, delle tue parole, della tua vicinanza, del tuo stile e della tua presenza, il tuo cuore si è fermato - ha scritto Della Torre - Da domani riprenderemo dove tu hai lasciato e come tu ci hai insegnato e andremo avanti perché il tuo cuore ha dato molto a tanti e non si fermerà mai. Grazie Edoardo per quel periodo di vita che abbiamo condiviso".

Bontà e altruismo nel volontariato

Oltre alla politica Antonini era molto impegnato nel volontariato. In passato ha ricoperto l'incarico di guardia ecologica del Rio Vallone e, a partire dal 2008, faceva parte anche del nucleo volontari dell'Associazione nazionale carabinieri di Vimercate capitanata da Roberto Limonta.

"Edoardo era veramente una grande persona, sempre disponibile e altruista - ha sottolineato l'ex presidente Roberto Limonta - Quando c'era qualche servizio da fare non si tirava mai indietro".

Moltissimi i messaggi postati sui Social da parte di coloro che hanno conosciuto e apprezzato le doti umane di Antonini, sempre pronto, a detta di molti, ad aiutare il prossimo. Anche durante la pandemia non aveva fatto mancare la propria presenza all'interno dell'hub vaccinale allestito nella ex Esselunga di Vimercate.

Le esequie

Le esequie del 75enne verrano celebrate domani, venerdì 18 agosto 2023, alle ore 9, nella chiesa parrocchiale di Schilpario. Alla cerimonia prenderanno parte anche i suoi colleghi del nucleo volontari dell'associazione nazionale carabinieri di Vimercate.