Meda, accordo tra il Comune e Brianza Solidale per i giovani imprenditori. L’obiettivo è incoraggiare l’espressione e la creatività dei giovani under 35 del territorio.

Un’opportunità per i giovani under 35

Un’attività di accompagnamento, formazione e supporto nelle fasi di analisi e di implementazione di progetti: questi gli scopi principali dell’accordo stipulato fra il Comune di Meda e l’Associazione Brianza Solidale allo scopo di sostenere l’imprenditoria giovanile. L’obiettivo principale del progetto consiste nell’incoraggiare l’espressione e la creatività dei giovani under 35 del territorio e di favorire le opportunità di occupazione attraverso la promozione del lavoro autonomo. I giovani medesi under 35, aspiranti o neo imprenditori, potranno illustrare le proprie proposte imprenditoriali che verranno esaminate, gratuitamente, da esperti dell’Associazione i quali valuteranno eventuali azioni di supporto, accompagnamento, formazione e consulenza, dalla verifica della sostenibilità dei progetti proposti fino alla redazione di un vero e proprio business plan.

“C’è bisogno della creatività dei giovani”

“La nostra società ha bisogno della creatività e dello spirito di iniziativa dei giovani che devono essere ascoltati, sostenuti e supportati, soprattutto in questo periodo storico che li vede penalizzati in modo particolare”, sottolinea il sindaco Luca Santambrogio. “Ringrazio l’Associazione Brianza Solidale, in particolare il suo presidente Maurizio Beretta, che senza scopi di lucro aiuterà nuove iniziative fondamentali per l’economia del nostro territorio e ci affianca in questa nuovo contributo concreto nei confronti del mondo del lavoro”, evidenzia l’assessore alla Programmazione economica del Comune di Meda Fabio Mariani. Gli interessati, per ricevere informazioni e istruzioni, possono contattare l’ufficio URP del Comune al numero 0362.396260.