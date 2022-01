Dramma

Troppo gravi le conseguenze della caduta accidentale per Ambrogio Motta, 90 anni, residente a Velate

Non ce l'ha fatta l'anziano che era stato soccorso in gravi condizioni a Usmate Velate ieri mattina, venerdì 14 gennaio 2022, in seguito a una caduta in via Cottolengo. Si tratta di Ambrogio Motta, 90 anni, residente in paese.

I soccorsi, allertati da alcuni testimoni che aveva assistito alla caduta accidentale, erano sopraggiunti in maniera tempestiva, ma l'uomo era comunque stato trasferito in ospedale a Vimercate in condizioni piuttosto critiche. A nulla è valsa la corsa disperata: Motta è stato dichiarato deceduto poco dopo il suo arrivo al nosocomio.

Lunedì i funerali

Motta, 90 anni, abitava a Velate, in via Grandi, a due passi dalla via in cui ha disgraziatamente perso la vita ed era conosciuto da tutti in frazione. I funerali dell'uomo saranno celebrati lunedì 17 gennaio 2022 nella chiesa Santa Maria Assunta.