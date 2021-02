In partenza nel comune di Besana in Brianza un nuovo corso per volontari soccorritori organizzato dalla sezione cittadina della Croce Bianca.

Nuovo corso per volontari soccorritori a Besana

Il corso sarà presentato online in due serate differenti, il prossimo 18 e 25 febbraio mentre nel mese di marzo inizieranno le lezioni di teoria su piattaforma online e le lezioni di pratica organizzate in presenza, nel rispetto delle normative vigenti per il Covid19.

Per poter partecipare agli incontri di presentazione del nuovo corso per volontari soccorritori è necessario inviare una email con nome, cognome e numero di telefono a formazionesanitaria@crocebiancabesana.org

Due moduli e l’esame

Come specificato nel volantino di presentazione il corso si articolerà in due moduli, il primo di 46 ore e il secondo di 72, e terminerà con un esame di certificazione per soccorritori esecutori addetti ai servizi di emergenza.

Tutte le lezioni teoriche si svolgeranno tramite piattaforma dedicata mentre quelle di addestramento verranno organizzate in presenza. Il corso avrà inizio nel mese di marzo 2021.

Il corso per volontari del trasporto semplice

E’ iniziato invece in questi giorni il corso, sempre organizzato dalla Croce bianca di Besana, per i volontari addetti al trasporto sanitario semplice. Questa figura i occupa invece del trasporto ed accompagnamento di persone con difficoltà motorie presso strutture sanitarie per esami e terapie e di ragazzi diversamente abili negli istituti scolastici e nei centri diurni.