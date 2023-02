Operazione controllo alla stazione di Arcore, impegnati oltre 30 agenti

Proprio in questi minuti (giovedì 2 febbraio 2023, ore 14) è in corso un'operazione straordinaria di controllo a tutela della sicurezza presso la stazione ferroviaria di Arcore con un ingente dispiegamento interforze di uomini e mezzi. Lo snodo ferroviario arcorese, ricordiamo, è uno dei principali di tutta la Provincia di Monza, dove ogni giorno transitano migliaia e migliaia di pendolari.

In campo Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale

Nell'operazione di controllo sono impegnati una trentina di agenti delle Forze dell'ordine (Polizia di Stato e Carabinieri) con la partecipazione anche di operatori della Polizia locale Arcore.

Presente in stazione anche il vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Arcore Pino Tozzi.

Le immagini dei controlli a tappeto

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Gli ultimi fatti di Seregno

Un controllo straordinario che segue di pochi giorni (era il 25 gennaio 2023) i fatti accaduti alla stazione ferroviaria di Seregno

Un pomeriggio come tanti altri con la stazione affollata di studenti appena usciti da scuola ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Seduto in attesa del treno, ricordiamo, c'era anche un ragazzino di appena 15 anni. A un certo punto il giovane venne raggiunto da un gruppo di coetanei che l'aveva aggredito brutalmente, spingendolo prima contro un treno e poi facendolo cadere tra i binari. La colpa, si scoprirà poi, è aver mandato un messaggino ad una ragazza contesa e portare addosso una felpa griffata, che gli aggressori volevano rubargli.

Miracolosamente il giovane si è salvato: dopo la caduta è rimasto incastrato tra la banchina e il treno riportando un trauma cranico e una distorsione alla caviglia.

Una spedizione punitiva

Una vera e propria "spedizione punitiva" come l'hanno definita gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Monza e Brianza che insieme a quelli della Polfer sono riusciti a rintracciare e fermare gli aggressori. Uno era ancora nei pressi della stazione, in bicicletta. L'altro, che gli agenti hanno tentato di rintracciare a casa, era con la nonna e si stava recando dai Carabinieri. Si tratta di due ragazzi minorenni, uno di Desio e l'altro di Seregno, ora accusati di tentato omicidio e tentata rapina.