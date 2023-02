Pattuglione tra Meda e Seveso, controllati sessanta veicoli

Quasi sessanta veicoli controllati, quattro le persone sanzionate per violazioni al Codice della strada, soprattutto per revisioni scadute. E' l'esito del pattuglione congiunto organizzato venerdì pomeriggio e sera dalla Polizia Locale di Meda e Seveso e dalla Polizia Provinciale.

Sinergia tra le Polizie Locali e la Polizia Provinciale

Sta proseguendo con successo la collaborazione tra il comando della Polizia Locale di Meda, alla guida di Claudio Delpero, quello di Seveso, agli ordini di Roberto Curati, e la Polizia Provinciale comandata da Flavio Zanardo, in virtù della convenzione quinquennale siglata a dicembre per dare il via a una sinergia tra i tre Corpi con l'obiettivo di incrementare la sicurezza e garantire controlli più capillari in entrambi i Comuni.

Pattuglione interforze

Nell'ambito di questo accordo, mensilmente verranno organizzati controlli congiunti per accertare eventuali violazioni al Codice della strada, ma anche contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Proprio venerdì 3 febbraio 2023 il pattuglione composto da diversi equipaggi delle Polizie Locali dei due Comuni e della Polizia Provinciale ha effettuato un controllo nelle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie e sulle principali arterie cittadine, ma anche nelle zone centrali e nei parchi. Accanto agli operatori impegnati nel servizio di controllo straordinario c'erano anche i colleghi che stavano svolgendo servizio ordinario.

Al pomeriggio controllati 32 veicoli, quattro sanzioni

Il servizio è si è svolto in due fasce orarie: dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 24. Nella prima tranche sono state impegnate cinque pattuglie di Polizia Locale, affiancate dagli agenti della Provinciale. Sono stati fermati 32 veicoli e quattro conducenti sono stati sanzionati in base all'articolo 80 del Codice della strada, dato che avevano la revisione dell'auto scaduta.

Alla sera fermate 25 auto

Durante il controllo serale, che si è sviluppato lungo via Indipendenza a Meda e via Cristoforo Colombo a Seveso, ma anche nelle zone del centro e lungo le vie limitrofe alle stazioni ferroviarie, sono stati fermati 25 veicoli. Durante il servizio, finalizzato a contrastare il fenomeno della guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, non sono emerse particolari irregolarità. "Questo risultato dimostra che una presenza costante sul territorio e controlli continui fanno da deterrente", il commento del comandante Delpero.