Piazza Giotto, proseguono le azioni di controllo e gli interventi di pulizia

A Desio in piazza Giotto, nel quartiere San Giorgio, proseguono le azioni di controllo e gli interventi di pulizia. Alcuni rappresentanti del comitato di quartiere avevano incontrato l'Amministrazione lo scorso 19 settembre.

"Meno criticità che in passato"

Si erano dati appuntamento per cercare di arginare la situazione di abbandono di rifiuti in piazza Giotto. Dopo l’incontro dello scorso 19 settembre a Palazzo comunale con alcuni rappresentanti del Comitato di Quartiere San Giorgio per trovare soluzioni partecipate e condivise all’annoso problema che preoccupa e affligge i residenti dell’area in città, a distanza di quasi un mese la situazione sembra essere migliorata. Lunedì 9 ottobre al mattino è stato eseguito un sopralluogo, alla presenza della Polizia Locale e di Gelsia, così come stabilito e condiviso durante il primo incontro del 'Tavolo piazza Giotto', che si riunirà periodicamente per monitorare l'evolversi della situazione:

"Sono stati effettuati interventi di pulizia da parte di Gelsia Ambiente ed è stato accertato l’errato conferimento da parte di alcuni residenti – spiega il vicesindaco e Assessore all’Ambiente Andrea Villa – A seguito di alcune indagini, sono state trovate tracce rinvenibili ai trasgressori, in cui sono sono state riscontrate alcune violazioni, ma non sono emerse particolari criticità come in passato".

Azioni concrete e mirate

Dalle proposte di videosorveglianza, controlli, pattuglie e coinvolgimento dei residenti si è passati ad azioni mirate e concrete, confermate anche durante una successiva riunione che si è svolta questa settimana in Comune con la Polizia Locale, i rappresentanti dell’ufficio Ecologia e di Gelsia Ambiente e al coordinatore del Comitato di Quartiere San Giorgio:

"Abbiamo invitato l’Associazione culturale Minhaj-Ul-Quran International di Desio chiedendo una collaborazione nel sensibilizzare i suoi associati sull’argomento, in prospettiva di una maggiore adesione alle regole di esposizione dei rifiuti urbani – prosegue Villa – Devo ringraziare i suoi esponenti per l’attenzione che hanno dimostrato nell’accogliere la nostra proposta, confermando un loro diretto coinvolgimento in primis nella gestione delle informazioni da veicolare, in secondo luogo, nel guardare tutti verso un miglioramento della qualità di igiene ambientale e, conseguentemente, della vita della comunità".

Le prossime azioni

Quali saranno però le prossime azioni?

"Continueremo ad attenzionare il problema in tutte le sue sfaccettature, che nell’ultimo periodo sembra essere migliorato" aggiunge il vicesindaco.

Con Gelsia Ambiente si è poi stabilito il passaggio dell’Ispettore Ambientale in concomitanza del ritiro dei sacchi: ciò consente di effettuare un controllo immediato sul corretto conferimento ed eventualmente sanzionare direttamente i trasgressori. Inoltre, il Comune di Desio e Gelsia Ambiente stanno riproponendo una campagna informativa più efficace, attraverso la stampa di volantini che spiegano come gettare i rifiuti in quattro lingue, consegnati direttamente a ogni famiglia che vive nei condomini e con il posizionamento di una cartellonistica più incisiva per illustrare come esporre gli ingombranti (centro di raccolta, prenotazione e numero verde). Infine il sopralluogo di lunedì mattina ha avuto successo: ne saranno organizzati altri a sorpresa, oltre a un appuntamento pubblico in piazza Giotto per incontrare tutti i residenti, durante il quale saranno consegnati loro i volantini esplicativi.