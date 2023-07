Le indagini della Guardia di Finanza si allargano sempre di più. E oltre le istituzioni, adesso toccano anche i privati. Le Fiamme Gialle hanno fatto nuovamente visita al Municipio di Usmate Velate, ma anche ad alcune aziende del paese.

Proseguono le indagini della Finanza, controlli anche in aziende del paese

Negli ultimi giorni sono stati effettuati ancora una serie di sequestri di documenti nell'Ufficio tecnico. Si tratta, nel dettaglio, di pratiche edilizie che secondo le autorità competenti potrebbero essere state lavorate in maniera non regolare o comunque non sempre trasparente da parte di un dipendente (il responsabile del settore in questione) che al momento risulta indagato. Non solo, perché stando a quanto appreso nelle ultime ore, anche alcune aziende del territorio avrebbero ricevuto la visita dei finanzieri, le cui indagini ora si allargano a macchia d’olio su tutto il paese coinvolgendo il mondo dell’imprenditoria.

Nessun altro indagato

Al momento, comunque, nessun altro al di fuori del tecnico risulta indagato. Fatti clamorosi, che hanno scosso nel profondo le fondamenta del Comune stesso. La prima visita della Finanza risale allo scorso lunedì 12 giugno, in seguito al deposito di alcuni atti notificati direttamente dalla Procura della Repubblica che sta coordinando l’operazione. I documenti sono stati secretati e per il momento non resi pubblici, ma da quello che è stato possibile apprendere, le Fiamme Gialle starebbero procedendo per fare luce su presunti reati di natura corruttiva, anche se il condizionale resta d’obbligo in questa fase preliminare delle indagini.

