Qualità dell’aria e salute, se ne parla con Associazione Minerva. Interessante iniziativa promossa dal sodalizio di Concorezzo in collaborazione con altre realtà monzesi.

“Progetto futuro”

“Progetto futuro”: questo il titolo del ciclo di incontri che si terranno nelle prossime settimane e che avranno come leit motiv tematiche ambientali. Il primo appuntamento, che ovviamente si svolgerà online, andrà in scena giovedì 26 febbraio 2021 alle 20.45 e vedrà Associazione Minerva fare da “apripista”. Il sodalizio concorezzese presenterà la serata dal titolo “L’aria in Brianza”, durante la quale verranno trattati argomenti molto vicini al nostro territorio, come l’inquinamento dovuto alla produzione industriale.

“Il tema della qualità dell’aria viene spesso ridotto all’impatto inquinante dovuto agli autoveicoli, tralasciando in toto gli effetti inquinanti dovuti ad altre fonti – spiega Associazione Minerva – Nonostante l’informazione e l’azione amministrativa vadano spesso in un’altra direzione, un rinnovato interesse per le questioni riguardanti lo “stato di salute” dei nostri comuni risulta ineludibile. Il caso concorezzese risulta in tal senso emblematico, con la presenza di aziende produttrici di sostanze volatili con possibili effetti altamente nocivi per la popolazione. L’incontro verterà dunque su di un’analisi accurata degli effetti sulla salute di sostanze prodotte in contesti produttivi specifici e sulle possibili misure di intervento, con, a seguire, un inquadramento del caso concorezzese”.

Gli ospiti della serata

Nel corso della serata verrà dedicato ampio spazio al trattamento di un tema delicato come quello legato ad “Asfalti Brianza”, l’azienda produttrice di bitume da tempo al centro di numerose polemiche. A introdurre la serata saranno il presidente di Associazione Minerva Giacomo Cassano e il consigliere comunale di Concorezzo Francesco Facciuto, impegnato dai banchi della minoranza in una dura lotta contro le emissioni di “Asfalti Brianza”. Il momento clou dell’incontro andrà in scena alle 21, con l’intervento del dottor Edoardo Bai, medico del lavoro ed esperto del settore. L’iniziativa si svolgerà con la collaborazione di altre tre associazioni, “CittàPersone”, “LabMonza” e “MonzAttiva”. L’evento inizierà alle 20.45 e potrà essere seguito dalle pagine Facebook delle associazioni oppure attraverso la piattaforma Zoom.