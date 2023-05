Rubati tutti i pc e i tablet a scuola: al via una raccolta fondi per ricomprarli

Clamoroso furto alle scuole elementari di Roncello, dove in settimana sono stati rubati la bellezza di 18 tablet e 13 computer. Un disastro senza precedenti, considerando la perdita economica, che inficia sulla scuola, ma anche su tutta la comunità, intenzionata ora ad aprire una raccolta fondi per ricomprare l'intera strumentazione.

Rubati tutti i pc e i tablet a scuola

I ladri sono entrati in azione tra martedì e mercoledì. Hanno forzato la maniglia di una finestra sul retro e sono entrati. Dopo essersi saziati sono usciti con il bottino e se la sono data a gambe. Inutile dire che l’indomani mattina gli insegnanti e il personale scolastico hanno trovato una spiacevole sorpresa.

"Non ce lo aspettavamo proprio – ha affermato il sindaco Cristian Pulici, ancora incredulo – Sono davvero amareggiato per quanto accaduto. Dobbiamo assolutamente rimediare, ma allo stesso tempo bisogna anche scoprire chi sono i ladri".

La denuncia e i precedenti

Il giorno successivo è stata subito sporta la denuncia ai Carabinieri di Bellusco che immediatamente si sono messi al lavoro grazie all’ausilio delle videocamere. Non è purtroppo la prima volta che accadono episodi simili, considerando gli svariati furti avvenuti anche nelle scuole dei Comuni circostanti come Usmate Velate, Carnate, Caponago e Ornago, solo per citarne alcuni.

La raccolta fondi

Il Consiglio d’istituto, insieme ai rappresentati di classe, si è già attivato aprendo una raccolta fondi diretta all'intera comunità roncellese che in questo momento sta già facendo squadra per riuscire a ricomprare l'intera strumentazione rubata. Pc e tablet che, comunque, senza le giuste credenziali non possono essere accessibili ai ladri (qui il link per aderire alla campagna).