Scontro frontale all'alba, due feriti

Uno scontro frontale molto violento che fortunatamente non ha avuto conseguenze particolarmente gravi per le persone coinvolte.

Scontro all'alba

E' accaduto all'alba di oggi, sabato 20 gennaio, a Cornate d'Adda, sulla strada provinciale 55 che porta verso Verderio.

Coinvolte 4 persone

Ad entrare in collisione sono state una Volkswagen e una Fiat 500 andate completamente distrutte. Le condizioni delle quattro persone coinvolte, un giovane e una giovane di 21 anni e due uomini di 43 e 55 anni, sono apparse in un primo momento particolarmente serie. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul posto si sono portate tre ambulanze, un'automedica, i Carabinieri e i Vigili del fuoco con un'autopompa del Distaccamento di Vimercate, l'autopompa della sede centrale di Monza e un carro fiamma da Lissone.

Due persone incastrate

I pompieri hanno dovuto rimuovere la portiera di uno dei due veicoli per liberare due occupanti rimasti incastrati, trasportati poi in codice verde e in codice giallo agli ospedali di Vimercate e Monza.

La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi.