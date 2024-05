Scontro frontale tra un camion e un furgone, muore 41enne di Cesano Maderno

Un 41enne di Cesano Maderno ha perso la vita questa mattina in un terribile incidente lungo viale Lombardia a Parabiago.

Scontro tra un camion e un furgone

Nello scontro avvenuto oggi, 9 maggio 2024, intorno alle 11.15, sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un furgone. Il furgone, che stava viaggiando in direzione di Busto Garolfo, per cause in corso di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo su una curva andando a finire nella corsia opposta dove in quel momento transitava un camion che invece stava procedendo in direzione opposta, verso il centro abitato di Parabiago.

Morto un 41enne di Cesano Maderno

L'impatto frontale non ha lasciato scampo al conducente del furgone, morto sul colpo. Il passeggero ha invece rimediato un trauma cranico e all'addome ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. E' finito in ospedale anche il conducente del camion: estratto dal personale dei Vigili del Fuoco di Legnano e consegnato al personale del 118, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Varese con un trauma al bacino e a una gamba.

Ferita anche una terza persona

Nel terribile incidente è rimasta coinvolta anche un'auto, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per l'uomo al volante: gli operatori dei 118, dopo averlo soccorso, non hanno ritenuto necessario il trasporto in ospedale. Sul posto un'automedica, due ambulanza e le Polizie Locali di Busto Garolfo e Parabiago, a cui toccherà il compito di stabilire le cause del grave incidente. Nei campi adiacenti al luogo del sinistro è atterrato anche l’elisoccorso.