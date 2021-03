Scontro tra due bici a Meda, paura per una 92enne

Scontro tra due bici al passaggio a livello tra via Dante Alighieri e via Dei Cipressi, davanti al bar Lietti. Paura per una 92enne di Meda, finita in ospedale con un trauma cranico.

Scontro tra due bici al passaggio a livello

L’impatto è avvenuto intorno alle 17.20 di oggi, venerdì 5 marzo 2021. In base a quanto ricostruito una 92enne stava provenendo da via Dante in sella alla sua bicicletta. Nell’attraversare il passaggio a livello non si sarebbe accorta che da viale Francia diretto verso l’incrocio tra via Seveso e Cadorna, stava sopraggiungendo un altro ciclista, un 54enne di Limbiate. Inevitabile lo schianto.

Paura per un’anziana di 92 anni

A seguito dell’urto l’anziana è finita a terra e ha battuto la testa. Inizialmente si è temuto molto per le sue condizioni, a tal punto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso ed è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Fortunatamente poi la situazione è risultata meno grave ai sanitari di Seregno Soccorso, sul posto con un’ambulanza supportata da un’automedica, e la donna è stata trasferita all’ospedale di Garbagnate Milanese in codice giallo. Sul posto, per i rilievi di rito e la ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro, gli agenti della Polizia Locale.