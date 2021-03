Settimana Covid: salgono contagi (+42%) e decessi (+37%). Sia in Brianza che in Lombardia l’incidenza negli ultimi 7 giorni è sopra i 300 casi ogni centomila abitanti. In Provincia oggi è stata superata quota 60mila contagi da inizio pandemia.

Settimana Covid: salgono contagi (+42%) e decessi (+37%)

Dopo il boom di contagi registrato nell’ultima settimana di febbraio, il mese di marzo è iniziato ancora peggio. A Monza e Brianza da 1.975 contagi siamo infatti passati ai 2.808 (+833) di quest’ultima settimana, dall’1 al 7 marzo 2021.

Al + 54% dell’ultima settimana di febbraio aggiungiamo un altro + 42% di questa settimana. In due settimane siamo passati da 1.279 contagi a 2.808, in pratica sono più che raddoppiati (+119%).

Oggi, domenica 7 marzo 2021, nella nostra Provincia abbiamo superato i 60mila contagi da inizio pandemia, siamo infatti arrivati a 60.013.

Nell’ultima settimana sia a livello regionale che della Provincia di Monza e Brianza i contagi ogni centomila abitanti hanno superato quota 300 ogni centomila abitanti. In Lombardia l’incidenza è di 308 casi ogni 100mila abitanti, nella nostra Provincia di 320 casi ogni 100mila abitanti.

Aumentano anche i decessi

In questi primi giorni di marzo, dopo settimane in cui erano rimasti abbastanza stabili, sono aumentati anche i decessi. Se ne sono registrati infatti 37, dieci in più dell’ultima settimana di febbraio. Alla data di oggi in Provincia MB contiamo 2.053 morti per Covid-19, in Lombardia sono 28.738, con i 33 che si sono aggiunti oggi.

In Italia le vittime totali da inizio pandemia sono 99.785. Oggi se ne sono aggiunte 207.