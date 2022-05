Incidente nella notte in Autostrada A4, nel tratto tra Cavenago e Cambiago.

Soccorsa una 24enne in Autostrada dopo un incidente

In base a quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro è avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza e avrebbe coinvolto due auto. Ad aver bisogno di cure sul posto è stata una 24enne, prontamente soccorsa dai volontari di Avps Vimercate. Fortunatamente le sue condizioni, inizialmente apparse abbastanza serie, sono state giudicate buone dagli operatori del 118 che l'hanno poi caricata in ambulanza e trasportata in ospedale a Vimercate per le cure del caso.

A Trezzo soccorso per intossicazione da alcol

Sempre nella notte segnaliamo un intervento di soccorso a Trezzo sull'Adda. Mancavano circa venti minuti all'una quando un 59enne si è sentito male in via Mazzini a causa di qualche bicchiere di troppo. E' stato necessario l'intervento della Croce azzurra locale che ha dapprima escluso gravi conseguenze e poi ha trasportato il 59enne in ospedale a Melzo in codice verde.

Caduta da moto a Cornate

Nella tarda serata di ieri invece si è verificato un incidente a Cornate d'Adda. Intorno alle 22.45 un giovane di 20 anni, per cause ancora da chiarire, è caduto dalla moto mentre percorreva via Fallaci. Immediato l'intervento dei soccorritori giunti sul posto in codice giallo e dei Carabinieri. Il ragazzo fortunatamente si è ripreso in fretta e, stando a quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, non è stato trasportato in ospedale.